il trasloco da seregno a carate la task force contro i tumori al seno

Trasloco a Carate e potenziamento, la missione della Breast Unit Senologica - il percorso a 360 gradi per le pazienti - dell’ Asst Brianza è sempre la stessa di quando era a Seregno: guarire tutte le donne dal tumore che fa più paura. La task force rosa è guidata da Adriana Ester Sartirana, del gruppo fa parte un’altra specialista, quattro tecniche e un’infermiera, "tutte con una specifica formazione e un’esperienza di diversi anni nell’attività di diagnostica ", sottolinea la primaria. E in passato le conoscenze maturate nelle breast unit lombarde, hanno portato all’aggiornamento delle linee-guida per questo cancro, "è così che la medicina cambia sul campo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

