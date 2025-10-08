Il tram di Opicina è tra i cinque percorsi su rotaia più belli d' Europa
Il Tram di Opicina è tra i cinque percorsi su rotaia più belli d’Europa in autunno. Lo dice il New York Times in un articolo a firma del giornalista Palko Karasz. Tra i vari itinerari proposti, la tramvia Triestina è descritta al secondo posto, dopo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, e seguita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: tram - opicina
Ancora lunghi stop per lavori nel 2026 e nel 2027 per il tram di Opicina
“Aperitivo con il Tram”: comicità e musica al Prosvetni Dom di Opicina
Il tram di Opicina è tra i cinque percorsi su rotaia più belli d'Europa https://ift.tt/h9AmqgJ https://ift.tt/JSjwLG6 - X Vai su X
Il New York Times consiglia il Tram di Opicina a Trieste, uno dei percorsi ferro-tranviari più suggestivi d'Europa, da fare almeno una volta nella vita, secondo solo ad un tracciato svizzero Tgr Rai FVG - facebook.com Vai su Facebook
Il New York Times consiglia il Tram di Opicina, ecco perchè - tranviari più suggestivi d'Europa, da fare almeno una volta nella vita, secondo solo ad un tracciato svizzero ... Segnala rainews.it
Dopo 8 anni il tram di Opicina ancora fermo - Dopo otto anni di gare, appalti, lungaggini burocratiche, estenuanti iter amministrativi, il Comune di Trieste sostiene di essere pronto a riavviare il servizio dello storico e bellissimo tram che ... Da ansa.it