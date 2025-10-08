Il trailer di Six Kings Slam 2025 in diretta solo su Netflix il 15 16 e 18 ottobre

È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam 2025, l'attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP: il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto in diretta solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno .

Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre: il trailer – Video

