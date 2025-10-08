Il terrore della 44enne picchiata a sangue e stuprata | il violentatore è un profugo 24enne fuggito con documenti e bancomat della vittima

Sondrio – Dagli occhi le scendevano non lacrime, ma due rivoli di sangue. Non aveva più voce per gridare, né forza per rimettersi in piedi. Il volto completamente tumefatto, addirittura un orecchio staccato a morsi, lacerazioni su tutto il corpo per la violenza disumana dei colpi subiti. SONDRIO, incubo nel parcheggio: donna pestata, rapinata e forse stuprata. Fermato un uomo - foto (ANSAANP) L’hanno trovata riversa a terra, ferita e con i pantaloni abbassati, in evidente stato confusionale per lo choc, il dolore e il terrore per quanto appena vissuto. La notte peggiore della sua vita è iniziata lunedì sera poco dopo le 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il terrore della 44enne picchiata a sangue e stuprata: il violentatore è un profugo 24enne fuggito con documenti e bancomat della vittima

