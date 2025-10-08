Il tempo prezioso | gli orologi del Palazzo Reale di Napoli in mostra al Tarì
Un’esposizione al centro orafo il Tarì racconta, dal 10 al 13 ottobre, il restauro e la rinascita degli orologi storici del Palazzo Reale di Napoli.. Napoli, 9 ottobre 2025 – Alcuni orologi del Palazzo Reale di Napoli, saranno esposti in una mostra dal titolo Il Tempo Prezioso al Centro Orafo il Tarì in occasione dell’evento Open dal 10 al 13 ottobre 2025 a Marcianise (Caserta). Delle “ macchine del tempo” esposte, tre sono state sottoposte a restauro conservativo, sponsorizzato dal Tarì, nei laboratori del Palazzo Reale, eseguito da Antea restauri per le casse esterne e dal maestro orologiaio Diego Ferventino per il meccanismo interno, con il coordinamento del progetto di Ilaria La Volla, funzionaria restauratrice conservatrice in collaborazione con l’ufficio mostre di Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Diocesi: Senigallia, chiude il 6 gennaio “Il tempo dei Papi. Antichi orologi della collezione di Palazzo Mastai e l’orologio di Pio IX dal Torrino del Quirinale” - Antichi orologi della collezione di Palazzo Mastai e l’orologio di Pio IX dal Torrino del Quirinale”. Lo riporta agensir.it