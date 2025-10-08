Il tempo prezioso | gli orologi del Palazzo Reale di Napoli in mostra al Tarì

Un’esposizione al centro orafo il Tarì racconta, dal 10 al 13 ottobre, il restauro e la rinascita degli orologi storici del Palazzo Reale di Napoli.. Napoli, 9 ottobre 2025  – Alcuni orologi del Palazzo Reale di Napoli, saranno esposti in una mostra dal titolo  Il Tempo Prezioso  al Centro Orafo  il Tarì  in occasione dell’evento Open dal 10 al 13 ottobre 2025 a Marcianise (Caserta). Delle “ macchine del tempo” esposte, tre sono state sottoposte a  restauro conservativo,  sponsorizzato dal Tarì, nei laboratori del Palazzo Reale, eseguito da  Antea restauri per le casse esterne e dal maestro orologiaio  Diego Ferventino  per il meccanismo interno, con il coordinamento del progetto di  Ilaria La Volla, funzionaria restauratrice conservatrice in collaborazione con l’ufficio mostre di Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

