Il Templum Cafè di Chieti cerca personale con esperienza nel settore bar e caffetteria

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Templum Cafè, noto locale in via Marco Vezio Marcello, nel centro di Chieti, seleziona personale qualificato. Si cercano, in particolare, persone che abbiano ottima esperienza pregressa nel settore barcaffetteria e che dimostrino serietà, velocità, buona educazione, puntualità e buone doti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

