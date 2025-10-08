Il Templum Cafè di Chieti cerca personale con esperienza nel settore bar e caffetteria
Templum Cafè, noto locale in via Marco Vezio Marcello, nel centro di Chieti, seleziona personale qualificato. Si cercano, in particolare, persone che abbiano ottima esperienza pregressa nel settore barcaffetteria e che dimostrino serietà, velocità, buona educazione, puntualità e buone doti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: templum - chieti
Archeologia-uda Università Chieti - facebook.com Vai su Facebook