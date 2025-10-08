Il Telefono del Vento dove si trova la vecchia cabina in cui chiamare chi non c'è più

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie al suo Telefono del Vento, Itaru Sasaki è riuscito a ridare speranza alle persone in lutto. Grazie alla sua vecchia cabina telefonica, infatti, è possibile prendersi del tempo per parlare con le persone che non ci sono più, continuando a vivere legami speciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

