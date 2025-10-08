Il Tau ospita alle 15 la Pistoiese

Altra settimana con tre gare per il Tau che oggi, ore 15, ad Altopascio, affronta la Pistoiese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D. Gara secca, al 90’ in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Le due formazioni in questa stagione non si affronteranno in campionato, in quanto collocate in gironi diversi: E per gli amaranto, D per gli orange, attualmente al terzo posto, dietro Lentigione e Crema, a meno 3 dalla vetta. Il Tau, invece, è primo con 13 punti nel suo raggruppamento, a pari merito con Siena e Grosseto. E domenica prossima big match proprio allo Zecchini contro i maremmani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

