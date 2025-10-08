Il talco della paura | Johnson & Johnson condannata a risarcire 966 milioni di dollari a una vittima di mesotelioma
Una giuria di Los Angeles ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 966 milioni di dollari alla famiglia di Mae Moore, una donna californiana morta all’età di 88 anni nel 2021 a causa di un mesotelioma. La sentenza, emessa lunedì scorso, rappresenta uno dei verdetti più pesanti nella lunga battaglia legale che vede il colosso farmaceutico accusato di aver commercializzato prodotti a base di talco contenenti fibre di amianto cancerogeno. Il caso Moore non è un episodio isolato. Johnson & Johnson affronta attualmente oltre 67.000 cause legali intentate da persone che sostengono di aver sviluppato tumori dopo aver utilizzato il borotalco e altri prodotti a base di talco dell’azienda. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: talco - paura
Il tour dei 20 anni dei TALCO torna in Italia 3 ottobre – Marghera (VE) – Mediterranea Fest (Centro Sociale Rivolta) 10 ottobre – Bologna – Locomotiv Club 10 dicembre – Livorno – The Cage 20 dicembre – Torino – El Barrio #talco #skapunk #punkrock #folk - facebook.com Vai su Facebook
Talco cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 700 milioni di dollari per chiudere le cause negli Usa - Si torna a parlare del talco Johnson & Johnson, ormai da diversi anni al centro dell’attenzione a causa delle varie controversie legali che lo vedono protagonista e di cui abbiamo parlato spesso. Si legge su greenme.it
Johnson & Johnson, intesa preliminare sui ricorsi per il talco: risarcimenti per 6,5 miliardi di dollari - Sono circa 61 mila i ricorsi presentati contro J&J per presunti effetti cancerogeni del talco La società Johnson & Johnson avrebbe raggiunto un’intesa sui risarcimenti legati al talco. Segnala corriere.it