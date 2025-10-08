Il talco della paura | Johnson & Johnson condannata a risarcire 966 milioni di dollari a una vittima di mesotelioma

Una giuria di Los Angeles ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 966 milioni di dollari alla famiglia di Mae Moore, una donna californiana morta all’età di 88 anni nel 2021 a causa di un mesotelioma. La sentenza, emessa lunedì scorso, rappresenta uno dei verdetti più pesanti nella lunga battaglia legale che vede il colosso farmaceutico accusato di aver commercializzato prodotti a base di talco contenenti fibre di amianto cancerogeno. Il caso Moore non è un episodio isolato. Johnson & Johnson affronta attualmente oltre 67.000 cause legali intentate da persone che sostengono di aver sviluppato tumori dopo aver utilizzato il borotalco e altri prodotti a base di talco dell’azienda. 🔗 Leggi su Cultweb.it

