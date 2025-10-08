U n ossimoro che cavalca le passerelle dell’Autunno-Inverno 2025 2026: il tailleur stravagante. Nato per incarnare rigore e disciplina, oggi il completo giacca e pantaloni da donna si reinventa con tagli scultorei, proporzioni esasperate e materiali inattesi. Le linee classiche si aprono a nuove interpretazioni, fondendo sartorialità e libertà creativa. Tailleur marrone: 5 outfit di tendenza a cui ispirarsi in autunno X È il ritorno del power dressing, ma con un linguaggio meno convenzionale, dove il completo diventa espressione personale più che uniforme. Tra stampe animalier, giacche avvitate su se stesse, broccato e strass: ecco i tailleur donna più originali dell’Inverno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tailleur cambia aspetto: i modelli più originali dell'Inverno 2025