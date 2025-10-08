Il tailleur cambia aspetto | i modelli più originali dell' Inverno 2025
U n ossimoro che cavalca le passerelle dell’Autunno-Inverno 2025 2026: il tailleur stravagante. Nato per incarnare rigore e disciplina, oggi il completo giacca e pantaloni da donna si reinventa con tagli scultorei, proporzioni esasperate e materiali inattesi. Le linee classiche si aprono a nuove interpretazioni, fondendo sartorialità e libertà creativa. Tailleur marrone: 5 outfit di tendenza a cui ispirarsi in autunno X È il ritorno del power dressing, ma con un linguaggio meno convenzionale, dove il completo diventa espressione personale più che uniforme. Tra stampe animalier, giacche avvitate su se stesse, broccato e strass: ecco i tailleur donna più originali dell’Inverno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: tailleur - cambia
Maria De Filippi ad Amici cambia stile: niente tailleur, indossa tuta e sneakers da quasi 2mila euro
Da sempre icona di eleganza essenziale, Maria De Filippi sorprende il pubblico di Amici con un look che cambia le regole del gioco. Niente tailleur né tacchi, la conduttrice ha scelto una tuta acetata bianca con dettagli rossi un maglione stampato in cachemir - facebook.com Vai su Facebook