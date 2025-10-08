Il ' Suner Festival' torna a Ferrara anteprima all’Arci Bolognesi con Lorenzo Kruger
Dopo il successo delle edizioni precedenti, il festival 'Suner', che porta concerti gratuiti nei circoli Arci dell’Emilia-Romagna, torna a Ferrara e lo fa venerdì 10 con un’anteprima speciale affidata Lorenzo Kruger (nella foto), cantautore e performer romagnolo, frontman dei Nobraino.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dal 10 al 31 Ottobre torna Suner, il festival itinerante a cura di Arci Emilia-Romagna APS con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Emilia-Romagna Music Commission Con una line-up che attraversa l’indie e il rock, passando per sonorità pop contemp - facebook.com Vai su Facebook
