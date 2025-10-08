Il sindaco di Udine | Non andrò allo stadio a vedere Italia-Israele Forti pressioni di Figc e Ministero per giocare qui

Oggi su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Di seguito le sue parole. Le parole del sindaco di Udine. «Le misure di sicurezza in vista della partita tra Italia e Israele saranno notevoli, importanti e idonee a partite di questo tipo. Le misure sono organizzate in modo che la manifestazione si svolga nel centro storico di Udine e non all’esterno dello stadio che si trova in periferia. Per il match sono attesi 10 mila manifestanti e 5 mila persone per assistere alla partita allo stadio. Noi speriamo che non ci siano disordini e scontri prima della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

