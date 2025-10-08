Il sindaco Borghi perde pezzi Ferrari del M5s lascia la maggioranza

La maggioranza che sostiene il sindaco Sauro Borghi inciampa alla prima occasione che si presenta e perde a pochi mesi dalla elezione del maggio scorso un pezzo del suo gruppo. Abbandona la maggioranza il consigliere Matteo Ferrari, unico esponente del Movimento 5 Stelle. Il motivo che ha portato alla inattesa rottura riguardava la mozione presentata dallo stesso Ferrari di istituire una commissione che approfondisse i contenuti della relazione di fine incarico consegnata a luglio dalla ex segretaria comunale pro-tempore, dottoressa Giuseppina Crisci. Nella sostanza la dirigente lasciando l’incarico aveva mosso pesanti rilievi riguardo alla "assenza di controlli amministrativi, ostacoli e mancanza di collaborazione degli uffici nello svolgimento dei controlli, potenziali conflitti di interesse, mancanza dell’ufficio disciplinare amministrativo, potenziale pregiudizio per la regolarità della azione amministrativa dell’Ente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

