Il sindacato europeo CES accusa Bruxelles di ridurre le tutele dei lavoratori

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), Esther Lynch, la Commissione europea ha ripetutamente respinto le richieste dei sindacati di abbandonare la “minaccia” di ridurre le tutele dei lavoratori nel suo tentativo di ridurre la burocrazia. In un’intervista rilasciata a Euractiv.com, Lynch ha affermato che l’impegno di Bruxelles per “semplificare” la legislazione si è ormai “ridotto a una deregolamentazione” che rischia di erodere il tenore di vita dei cittadini europei. “Abbiamo chiesto più e più volte che togliessero dal tavolo la possibilità di eliminare i diritti del lavoro e dei sindacati da qualsiasi parte di questo regime di semplificazione”, ha affermato Lynch, la cui organizzazione rappresenta 45 milioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

