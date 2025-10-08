Il signor Porsche sta bucando una montagna per collegare la sua villa al centro città

Today.it | 8 ott 2025

La collina del Kapuzinerberg, che domina il centro storico di Salisburgo, non era mai stata così chiacchierata. L'idea di Wolfgang Porsche, magnate della storica casa automobilistica, ha fatto montare le polemiche e scatenatoo la furia dei cittadini, dopo aver ottenuto il via libera per scavare. 🔗 Leggi su Today.it

