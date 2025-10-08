Un sollecito determinato quello della segreteria provinciale di Reggio del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) riguardo la disponibilità della caserma della Polstrada e l’aumento dell’organico. "La Montagna merita più sicurezza. Pretendiamo l’accelerazione per la Caserma di Castelnovo Monti. Quello che è emerso dai recenti incontri con i Sindaci non è più rimandabile: la nostra montagna ha bisogno di una presenza delle Forze dell’Ordine che sia all’altezza della sua importanza". Così il segretario Siap, Aldo Aragiusto che aggiunge: "Ho incontrato il Sindaco di Castelnovo Monti e in questi giorni ho avuto un colloquio con il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, responsabile per lo sviluppo della montagna e la valorizzazione territoriale con delega alla sicurezza e alla polizia provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Siap: "Nuova caserma della Polstrada è necessaria"