Il sì Usa ai Tomahawk e l’ira del Cremlino l’escalation si avvicina

La fornitura dei missili Tomahawk statunitensi all'Ucraina porterà a un'escalation, è inutile girarci intorno. Mentre siamo in attesa del sì definitivo di Donald Trump, neanche ci trovassimo in un romanzo.

Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk, il Cremlino: grave escalation. Zelensky: Mosca usa le petroliere per ricognizioni e sabotaggi. Reuters: export di benzina via treno dalla Bielorussia alla Russia quadruplicato in un mese. Tutti gli aggiornamenti

Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk, il Cremlino: grave escalation. Zelensky: Mosca usa le petroliere per ricognizioni e sabotaggi. Reuters: export di benzina via treno dalla Bielorussia alla Russia quadruplicato in un mese. Gli aggiornamenti

Giappone-Usa: accordo per vendita 400 missili Tomahawk - È stato firmato a Tokyo il contratto con il quale il Giappone si impegna con gli Stati Uniti ad acquistare 400 missili da crociera Tomahawk, con capacità di contrattacco in territorio nemico.

Missili Tomahawk dagli Usa all'Ucraina per colpire il cuore della Russia? Ecco cosa sono e come funzionano - Secondo il Washington Post il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto a fornire missili Tomahawk a Kiev.