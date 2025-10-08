Tarantini Time Quotidiano Il Servizio Sociale del Comune di Taranto si apre ai quartieri e ai cittadini, inaugurando una nuova modalità di lavoro e di ascolto sul territorio. Da domani, giovedì 9 ottobre alle ore 10:00, l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Abitative, Dott.ssa Sabrina Lincesso, accompagnata da due assistenti sociali, darà ufficialmente avvio all’iniziativa “Servizio Sociale On the Road”, con il primo incontro presso il Comitato circoscrizionale di quartiere in via Lago di Garda 3, nel quartiere Salinella. L’incontro sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini, per offrire orientamento, raccogliere segnalazioni e comprendere più da vicino i bisogni delle persone e delle famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Servizio Sociale parte “On the Road”: si comincia dal quartiere Salinella