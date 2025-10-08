Il Servizio Sociale parte On the Road | si comincia dal quartiere Salinella
Tarantini Time Quotidiano Il Servizio Sociale del Comune di Taranto si apre ai quartieri e ai cittadini, inaugurando una nuova modalità di lavoro e di ascolto sul territorio. Da domani, giovedì 9 ottobre alle ore 10:00, l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Abitative, Dott.ssa Sabrina Lincesso, accompagnata da due assistenti sociali, darà ufficialmente avvio all’iniziativa “Servizio Sociale On the Road”, con il primo incontro presso il Comitato circoscrizionale di quartiere in via Lago di Garda 3, nel quartiere Salinella. L’incontro sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini, per offrire orientamento, raccogliere segnalazioni e comprendere più da vicino i bisogni delle persone e delle famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: servizio - sociale
Sportello sociale casa, dall'amministrazione 100mila euro: "Servizio da 20mila contatti"
Trasporto sociale e inclusività. Defibrillatore sul mezzo di servizio
Sportello sociale casa, dall'amministrazione 100mila euro: "Servizio da 20mila contatti"
La SocISS si unisce al cordoglio per la scomparsa di Lia Sanicola, già docente di servizio sociale all’Università di Parma e di Friburgo e autrice di numerose pubblicazioni sull’intervento di rete, ancora oggi punto di riferimento per la formazione degli assistenti - facebook.com Vai su Facebook
Servizio per le emergenze-urgenze sociali. Parte la sinergia per contrastare i disagi - AREZZO"Dare una risposta ancora più efficace e tempestiva ai bisogni sociali più urgenti e delicati del nostro territorio". Segnala lanazione.it
Attivato un servizio digitale per la trasmissione delle domande di contributo da parte dei soggetti del Terzo settore (Bando Terzo settore 2023) - 240 del 15 marzo 2023, ha approvato una nuova procedura telematica per acquisire le domande di ... regione.campania.it scrive