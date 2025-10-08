Il Sereno incoronato miglior hotel del Lago di Como ai Condé Nast Traveler Awards 2025
Il Sereno, esclusivo hotel 5 stelle lusso affacciato sulle sponde del Lago di Como, è stato eletto miglior struttura alberghiera della zona nella prestigiosa classifica 2025 dei Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards, uno dei riconoscimenti più autorevoli del panorama turistico internazionale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
