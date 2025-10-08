Il Senatore Croatti torna in Aula dopo missione Flotilla l' abbraccio dei colleghi del M5s – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 A sorpresa, fa capolino nell'Aula del Senato il senatore M5s Marco Croatrti, che ha partecipato dalla missione della Sumud Flotilla ed e' tra i quattro eletti italiani fermati dalle forze armate israeliane. Subito, l'abbraccio da parte del gruppo pentastellato che ha lasciato gli scranni per abbracciarlo, interrompendo il dibattito in corso. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
I quattro parlamentari rientrati dopo la missione sulla Flotilla hanno parlato in conferenza stampa a Roma, insieme alla portavoce italiana della spedizione, Maria Elena Delia. I quattro sono Arturo Scotto, deputato Pd, Marco Croatti, senatore M5S, e le eurodep - facebook.com Vai su Facebook
Il senatore Marco #Croatti (#M5S) ricostruisce in conferenza stampa i momenti successivi all’abbordaggio della #GlobalSumudFlotilla da parte della marina israeliana. - X Vai su X
