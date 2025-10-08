Il Senato approva il divieto di Meat Sounding | i burger e le bistecche vegani cambiano nome

Non si potranno più chiamare burger vegani: il Governo ha approvato il divieto di ‘Meat Sounding’. La pratica di riferimento in qualsiasi modo alla carne nei nomi di prodotti vegetali potrebbe entrare in vigore dopo l’ok della Commissione Europea. La nuova norma dovrebbe entrare in vigore già il 16 dicembre. Ma, come riferiscono le fonti, è più probabile che l’applicazione subirà uno slittamento in attesa di una pronuncia ufficiale da parte della Commissione Europea. Stop a dicitura “burger vegani”, in attesa dell’ok della Camera. La norma fa riferimento al”Meat Sounding”, che promuove e vende prodotti vegetariani o vegani con nomi che richiamano materie prime di origine animale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Senato approva il divieto di “Meat Sounding”: i burger e le bistecche vegani cambiano nome

