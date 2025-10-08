Il segreto di Enrico Casella | cosa il rugby ha insegnato al CT delle Fate azzurre
Rugby e ginnastica artistica: due mondi lontani? Forse meno di quanto pensi! Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Enrico Casella, CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, racconta a Chiara Sani il suo percorso unico: da giocatore di rugby a guida delle Fate azzurre, simbolo di grinta e talento. Casella svela come l’esperienza ovale lo abbia formato nella gestione del gruppo, nella mentalità vincente e nella ricerca della performance. Due sport apparentemente diversi, ma uniti dagli stessi valori: disciplina, spirito di squadra e determinazione. Un’intervista sincera e appassionata che mostra il lato più umano e sportivo del tecnico che ha portato l’Italia ai vertici mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: segreto - enrico
“Il momento più difficile? Dopo il successo di Sarabanda lo stop. Non lo rifarei, in tv bisogna starci sempre. È il segreto per durare”: così Enrico Papi
Enrico Brizzi racconta l'amico segreto Pier Vittorio Tondelli: «L'ho solo sfiorato, eppure ho sempre lavorato nel suo solco» - X Vai su X
Questo sabato nella rubrica Lombardia in Libreria Enrico Brizzi in occasione dei 70 anni della nascita di Pier Vittorio Tondelli ha scritto un libro dedicato al maestro di una generazione, "SuperTondelli, il mio amico segreto" (ed. Harper Collins). #noncifermia - facebook.com Vai su Facebook
Il segreto di Enrico Casella: cosa il rugby ha insegnato al CT delle Fate azzurre - Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Enrico Casella, CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, ... Segnala oasport.it