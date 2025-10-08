Il segreto di Enrico Casella | cosa il rugby ha insegnato al CT delle Fate azzurre

Rugby e ginnastica artistica: due mondi lontani? Forse meno di quanto pensi! Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Enrico Casella, CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, racconta a Chiara Sani il suo percorso unico: da giocatore di rugby a guida delle Fate azzurre, simbolo di grinta e talento. Casella svela come l’esperienza ovale lo abbia formato nella gestione del gruppo, nella mentalità vincente e nella ricerca della performance. Due sport apparentemente diversi, ma uniti dagli stessi valori: disciplina, spirito di squadra e determinazione. Un’intervista sincera e appassionata che mostra il lato più umano e sportivo del tecnico che ha portato l’Italia ai vertici mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

