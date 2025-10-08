È un Russi che si è confermato in un buono stato di forma quello che si è aggiudicato 3-0 il derby contro il Faenza. I falchetti sono tornati al successo dopo il 3-3 esterno della settimana precedente contro l’ambizioso Cava Ronco Forlì. Sei gol in due partite hanno messo in vetrina la fase offensiva della formazione di mister Stefano Ferrario, alla seconda stagione sulla panchina del Russi, dopo l’arrivo in corso d’opera, ad ottobre dello scorso anno, al posto del dimissionario Farneti. Il derby contro i manfredi non è stato in discussione. Gli arancioni hanno quasi sempre mantenuto il pallino del gioco, senza mai andare in affanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Russi si tira fuori dalla zona playout. Ora un altro derby