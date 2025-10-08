Il ruolo chiave del Rup nei contratti pubblici | Ance Brindisi al congresso di Firenze

BRINDISI - Il futuro dei contratti pubblici e il ruolo strategico del Responsabile unico del progetto (Rup) saranno al centro del terzo congresso nazionale di AssoRup, in programma il 9 e 10 ottobre 2025 nell'auditorium del Duomo di Firenze. L'evento, dal titolo "Il Rup fa bene, fa' bene il Rup". 🔗 Leggi su Brindisireport.it