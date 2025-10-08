Il rosso è il nuovo nero | ecco i colori di tendenza visti alle sfilate delle Fashion Week

Anche se siamo nel pieno dell’autunno e il meteo non ci permette di scordarcelo, le sfilate di Milano e Parigi ci fanno sognare già la prossima estate, e i suoi colori. Ora che le Fashion Week sono ufficialmente concluse, è ora di tirare le somme e di mettere in fila le tendenze colori della PrimaveraEstate 2026. Si vai dai colori accesi – da indossare insieme, a blocchi – ai toni della terra, su cui spicca l’arancio – croce e delizia della moda. Tra molti neutri e qualche lampo verde fluo il re è uno: un abito rosso rubino, protagonista delle passerelle. Il macrotrend: colori terrosi. Facendo un bilancio delle passerelle di Milano e Parigi, ritroviamo un trend che ha dominato già le passerelle autunnali: il color block. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

