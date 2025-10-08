Il ritorno di Niccolò Fabi | Accettiamo le fragilità

In pace col proprio corpo e col mondo. Nessuna battaglia rappresenta uno dei passaggi più fragili e toccanti di Libertà negli occhi, decimo album di inediti di una discografia varata nel ’97, che Niccolò Fabi presenta dal vivo domani al Teatro Alighieri di Ravenna e il 13 l’Europauditorium di Bologna affiancato da amici di vecchia data come Roberto ’Bob’ Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, ma anche giovani innesti quali Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale. Pubblicato come singolo nel mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno in collaborazione con Fondazione Airc, il brano vuol essere nell’universo lirico del suo autore "una carezza per tutte le persone che stanno attraversando il percorso della malattia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

