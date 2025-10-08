Il ritorno delle Winx nasce all’ombra del Vesuvio il gioco da tavolo che celebra i 20 anni della serie animata

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ventesimo anniversario delle  Winx  c’è anche  Giochi Uniti, realtà partenopea tra le più solide del gioco da tavolo italiano, dietro al nuovo titolo ispirato al celebre universo creato da Rainbow. L’azienda ha stretto una partnership con Rainbow – Winx Club per il lancio di  Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago, in uscita il 29 ottobre 2025, con  day one  a  Lucca Comics & Games. L’accordo arriva in un anno di forte rilancio dell’iconico franchise legato alle celebrazioni per i vent’anni dalla nascita: oltre alla nuova serie in streaming su  Netflix, che segna il reboot grafico delle magiche eroine, il brand celebra due decenni di presenza culturale e commerciale con una serie di iniziative e prodotti tra cui – appunto – un nuovo gioco da tavolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritorno - winx

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Winx Club: The Magic is Back – Il ritorno delle fate più amate su Netflix e Rai

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Winx Nasce All8217ombra