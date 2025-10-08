Il ritorno del papello Jonella contro Nagel Conto da 20 milioni
Il passato non muore, ma aspetta il momento giusto per bussare. Dodici anni dopo la tempesta che travolse Fondiaria-Sai, Jonella Ligresti, figlia primogenita di Salvatore, torna in campo. Ha fatto causa civile ad Alberto Nagel e a Mediobanca, chiedendo un risarcimento di oltre 20 milioni di euro per danni morali e patrimoniali. Al centro della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
