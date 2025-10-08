Il ritiro di Lecornu | Nuovo premier in 48 ore Attesa per le scelte di Macron?L' ex ministro | il presidente finisca il mandato

Escluse per ora sia le elezioni sia le dimissioni di Macron, anche perché bisogna «tenere conto della situazione internazionale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il ritiro di Lecornu: «Nuovo premier in 48 ore». Attesa per le scelte di Macron?L'ex ministro: il presidente finisca il mandato

Crisi politica in Francia: dimissioni lampo del premier Lecornu Solo 26 giorni di mandato, il premier più breve della storia repubblicana francese. Dopo il ritiro di François Bayrou, la Francia entra in una nuova fase di instabilità politica ed economica.

Lecornu: "C'è una maggioranza contro lo scioglimento". In 48 ore un nuovo premier - "Sento che un cammino è ancora possibile", ha detto il premier dimissionario della Francia, Sébastien Lecornu, intervenendo in diretta ... Riporta huffingtonpost.it