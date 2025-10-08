Il rilascio degli ostaggi la tregua il ritiro dell’Idf | a che punto sono i negoziati per Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al terzo giorno dei negoziati egiziani per la tregua a Gaza, sulla base del piano di Donald Trump, si entra nel vivo con i pezzi da 90 attesi al tavolo di Sharm el-Sheikh. Oggi alle trattative tra Israele e Hamas si uniranno anche gli uomini della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner (già arrivati in nella località egiziana), lo sceicco del Qatar Al-Thani, il capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin. Non è certa la presenza del ministro israeliano Ron Dermer. Ieri l’ Egitto ha fatto il punto: “le parti si sono accordate sulla maggior parte dei termini relativi alla prima fase del piano Trump, compresi il rilascio degli ostaggi e l’istituzione di un cessate il fuoco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

