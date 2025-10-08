Il rilascio degli ostaggi la tregua il ritiro dell’Idf | a che punto sono i negoziati per Gaza
Al terzo giorno dei negoziati egiziani per la tregua a Gaza, sulla base del piano di Donald Trump, si entra nel vivo con i pezzi da 90 attesi al tavolo di Sharm el-Sheikh. Oggi alle trattative tra Israele e Hamas si uniranno anche gli uomini della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner (già arrivati in nella località egiziana), lo sceicco del Qatar Al-Thani, il capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin. Non è certa la presenza del ministro israeliano Ron Dermer. Ieri l’ Egitto ha fatto il punto: “le parti si sono accordate sulla maggior parte dei termini relativi alla prima fase del piano Trump, compresi il rilascio degli ostaggi e l’istituzione di un cessate il fuoco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: rilascio - ostaggi
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
Gaza, Sa’ar chiede rilascio immediato ostaggi: “Vergognoso silenzio dei media internazionali”
Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi
A #SharmElSheikh in #Egitto i colloqui indiretti tra #Israele e #Hamas avanzano lentamente, secondo fonti di stampa le autorità israeliane si starebbero preparando al rilascio degli #ostaggi all'inizio della prossima settimana - facebook.com Vai su Facebook
Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in #Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Witkoff e Kushner non si f - X Vai su X
Trump: “Israele ha accettato il ritiro iniziale. Quando Hamas confermerà, ci sarà subito tregua. Poi il rilascio degli ostaggi” - L’ira dei ministri di estrema destra per il piano Usa. Si legge su msn.com
Hamas frena sul rilascio: “Impossibile restituire tutti gli ostaggi in 72 ore” - La speranza di un rilascio immediato degli ostaggi si è trasformata in cauta attesa. iltempo.it scrive