Il rettore Roberto Di Pietra | Numeri segnati dal semestre filtro Ma a Siena si studia e vive bene

"Perché studiare a Siena? Perché si può studiare e anche vivere bene: in un ateneo radicato e diffuso nella città, con plessi in centro storico o vicini e comunque facilmente raggiungibili; e in una città che offre tanto agli studenti, studio, ma anche sport ed attività culturali", così il rettore Roberto Di Pietra sintetizza l'opportunità insita nella scelta di Siena come sede del percorso universitario. Questo il messaggio al centro del Matricola day, evento di benvenuto ad inizio del nuovo anno tenutosi ieri nel cortile interno del Rettorato. Fino al 3 novembre, in ciascuna sede didattica dell'Ateneo saranno attivi i Punti accoglienza matricole.

Carlo Verdone è stato insignito della laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Bari. A consegnare il prestigioso titolo è stato il neo rettore, Roberto Bellotti, che ha sottolineato come Verdone sia stato premiato per "l'approccio co

"Su questo mi sono espresso da tempo, scrivendo fra l'altro ai rettori di tutti gli atenei italiani per chiedere il riconoscimento dello Stato della Palestina e il cessate il fuoco.

"Matricola Day", l'Università degli Studi di Siena accoglie le nuove studentesse e i nuovi studenti - Un caffè di benvenuto, i desk informativi e le voci del Rettore Roberto Di Pietra e dei docenti: è iniziato ufficialmente il nuovo anno accademico per le studentesse e gli studenti neo immatricolati