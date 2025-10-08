Il rettore Roberto Di Pietra | Numeri segnati dal semestre filtro Ma a Siena si studia e vive bene

Lanazione.it | 8 ott 2025

"Perché studiare a Siena? Perché si può studiare e anche vivere bene: in un ateneo radicato e diffuso nella città, con plessi in centro storico o vicini e comunque facilmente raggiungibili; e in una città che offre tanto agli studenti, studio, ma anche sport ed attività culturali", così il rettore Roberto Di Pietra sintetizza l’opportunità insita nella scelta di Siena come sede del percorso universitario. Questo il messaggio al centro del Matricola day, evento di benvenuto ad inizio del nuovo anno tenutosi ieri nel cortile interno del Rettorato. Fino al 3 novembre, in ciascuna sede didattica dell’Ateneo saranno attivi i Punti accoglienza matricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

