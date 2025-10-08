Il rebus della malattia misteriosa a Cuba | Scenario complesso associato ad arbovirus
"Perdi l'appetito, perdi peso e forza alle mani e alle gambe, dolori terribili ti fanno venire voglia di non alzarti più dal letto". E poi la febbre che fa sudare e sudare. Sono le testimonianze raccolte giorni fa in un reportage di 'Girón', organo di stampa della provincia di Matanzas a Cuba.
In questa notizia si parla di: rebus - malattia
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus" - Secondo le autorità alla Dengue endemica e alla circolazione di Oropouche si è aggiunta un'epidemia di Chikungunya, in corso attività intensa di risposta "Perdi l'appetito, perdi peso e forza alle man ... Scrive adnkronos.com
Ospedali cubani in tilt a causa di un virus misterioso: situazione fuori controllo - Girón, quotidiano ufficiale del Partito Comunista, denuncia una crisi sanitaria senza precedenti dai tempi del Covid- Come scrive notizie.tiscali.it