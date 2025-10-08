Il rapper denuncia la truffa su Instagram ottiene il rimborso e lancia un appello per aiutare la bambina reale
È qualcosa che abbiamo visto tutti: immagini sensazionalistiche di bambini o anziani malati, che lucrano sulla sofferenza altrui per spillare soldi. Bastano pochi secondi di reel, un click, e il gioco è fatto. L’ultimo a cadere purtroppo nella trappola delle truffe online è stato Emis Killa. Il rapper 35enne ha raccontato di aver donato del denaro per supportare le cure di una bambina malata, per poi scoprire che quei soldi gli erano stati rubati. Dopo lo spiacevole episodio, Emis Killa ha deciso di denunciare la truffa sui social ed è riuscito a farsi rimborsare il denaro. « L’unica cosa che so è che da qualche parte nel mondo questa povera bimba esiste per davvero, ma le persone che speculano su storie come questa per rubare soldi al prossimo con il cuore buono, si dovrebbero cancellare non solo dai social ma dalla faccia della terra», ha commentato sui social. 🔗 Leggi su Iodonna.it
