Il ragazzo è ingestibile lezioni negate ad un alunno disabile | è tempo di giustizia

Non può andare a scuola, stare con i compagni e seguire le lezioni perché non c'è nessuno che è in grado di assisterlo e aiutarlo in aula. L'ennesima storia di discriminazione arriva dal Vomero, uno dei quartieri bene di Napoli, dove i genitori di un ragazzino con disabilità si sono sentiti rispondere così dai dirigenti scolastici di un liceo linguistico quando sono andati ad iscriverlo per il nuovo anno scolastico. "Mi spiace, non possiamo gestirlo" sarebbero state le parole dei vertici dell'istituto secondo quanto raccontato dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, i legali che hanno raccolto la denuncia dei genitori del ragazzino.

