Il question time del ministro Piantedosi alla Camera
Oggi alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi risponde alle interrogazioni di Fratelli d'Italia e della Lega dopo la manifestazioni dei giorni scorsi per Gaza sui possibili legami tra pro Pal e fondamentalisti islamici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Si svolge oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera dei deputati, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni su una possibile strategia eversiva in
