Il question time del ministro Piantedosi alla Camera | L' antisemitismo è uno dei problemi principali visti di recente
"C'è una vigilanza massima su possibili saldature tra tutti gli ambienti interessati a fomentare le tensioni sociali e a cercare fattori aggreganti per elevare il livello dello scontro", ha detto così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo alla Camera alle interrogazioni di Fratelli d'Italia e della Lega dopo la manifestazioni dei giorni scorsi per Gaza sui possibili legami tra pro Pal e fondamentalisti islamici. Il titolare del Viminale, riportando i dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del ministero dell'Interno, ha dichiarato che "dal 7 ottobre 2023 a oggi, abbiamo registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
