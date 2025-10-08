Il punto di riferimento di Bartesaghi | Guardo un po’ più a Spinazzola

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi, giovane terzino del Milan, ha indicato in Spinazzola il suo attuale punto di riferimento parlando a 'Mediaset'. Fino a poco tempo fa, l'idolo era solo uno: Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

punto riferimento bartesaghi guardoMilan, le parole di Bartesaghi: «Punto di riferimento? Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più verso di lui» - Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più verso di lui». Secondo calcionews24.com

punto riferimento bartesaghi guardoBartesaghi: “Il mio riferimento era Theo Hernandez. C’è tanto da imparare, anche se voglio - "La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Da msn.com

