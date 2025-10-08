Il proprietario dei Dallas Cowboys ha fatto il dito medio a un tifoso | multa di 250.000 dollari
Il proprietario dei Dallas Cowboys – parliamo di Nfl, football americano – dovrà pagare una multa di 250.000 dollari (circa 215.000 euro) per aver fatto il dito medio ad un tifoso durante la vittoria della sua squadra contro i New York Jets. Il video rende bene l’idea: Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025 Secondo i media statunitensi, Jerry Jones ha poi ha commentato l’incidente in un programma radiofonico, definendolo “involontario”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
