Il progetto del ministro Nordio per la formazione dei detenuti Era ora!
Coinvolte tutte le regioni e 2461 detenuti in 130 penitenziari L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: progetto - ministro
Il via libera del ministro Salvini: “La metropolitana arriverà a Monza”. Sul tavolo l’ipotesi di spostare 420 milioni dal progetto della M4 per coprire gli extracosti della M5
Eolico, il ministro: "Sul progetto Agnes mancano ancora le aste, serve una valutazione"
“Ragazzi On the Road” al Meeting di Rimini: il ministro Piantedosi annuncia l’estensione nazionale del progetto
Sabato scorso è partito il progetto “Velando” anche a Salerno. Il progetto, promosso dal Ministro per le Disabilità e la Lega Navale Italiana, in collaborazione con la FIV - Federazione Italiana Vela, l’AIL e altri enti del terzo settore, promuove l’inclusione attrav - facebook.com Vai su Facebook
Carceri: il Ministro Nordio annuncia oltre diecimila nuovi posti entro l’anno 2027 - Carceri: il Ministro Nordio annuncia oltre diecimila nuovi posti entro l'anno 2027 “Penso che entro il 2026 il problema ... Riporta poliziapenitenziaria.it
Carceri: Umbria, Nordio stanzia un mln di euro per formazione detenuti - Dopo l’intervento di circa 1 milione di euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per ... Da msn.com