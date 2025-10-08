Il progetto artistico della lecchese Giulia alla conquista del Sol Levante

Giovedi 16 ottobre alle ore 16 verrà inaugurata a Tokyo la mostra d’arte contemporanea “Soul-Tsukumogami”curata dalla lecchese Giulia Zanesi e dalla collega Vanessa Viti. L'evento rappresenta la conclusione di un progetto espositivo nato in Giappone a Sapporo e Osaka, sviluppato in Italia a Monza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il progetto artistico della lecchese Giulia alla conquista del Sol Levante - Tsukumogami e lo spirito nascosto negli oggetti" è il tema dell'importante mostra che aprirà nei prossimi giorni a Tokio insieme alla collega Vanessa Viti e ad altri 21 artisti ... Lo riporta leccotoday.it

