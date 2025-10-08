Sono troppo piccoli per parlare ai media. Per questo, ciò che sappiamo di George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, proviene esclusivamente dalla bocca di mamma Kate Middleton e papà William. Piccoli grandi segreti – cibi preferiti, sport praticati, hobby e passioni – che raccontano, spesso, cosa significhi crescere a corte testimoniando quanto l’infanzia a palazzo non sia poi così diversa, in sogni e aspirazioni, da quella vissuta dai comuni mortali. E questo è proprio ciò che è accaduto la scorsa settimana quando, il primogenito di re Carlo, approfittando della diffusione di un nuovo documentario in cui è protagonista, ha condiviso con il pubblico nuovi dettagli sulla vita dei suoi tre figli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe William ha raccontato in tv quali sono gli sport e gli hobby preferiti di George, Charlotte e Louis