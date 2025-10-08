Continuità è questa la parola d’ordine secondo l’assistant coach biancorosso Alessandro Zamparini. "A Torino il segnale più importante è arrivato a livello di compattezza – dice Zamparini tornando sull’ultimo successo –. Il messaggio mandato dalla squadra è di unione, di aver sofferto insieme nei momenti di difficoltà, adesso siamo chiamati a dare continuità, sia in termini di risultati che come gioco all’interno della partita stessa". L’Estra questa sera (20.30) torna di nuovo in campo per affrontare alla Lumosquare la Libertas Livorno e per i biancorossi si tratterà di un ulteriore test importante contro una squadra esperta e di grande talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo bivio dell'Estra. Esame Libertas Livorno