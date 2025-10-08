Il primo bar al mondo si festeggia a Hong Kong

La notte della 50Best Bars funziona un po’ come la notte degli Oscar per il mondo della miscelazione, c’è grande attesa di rivelazione del nuovo numero uno al mondo, i nuovi ingressi, le perdite di posizione oltre che la premiazione di tanti talenti. La bar industry, a differenza dei ristoranti, non possiede classifiche diverse da questa. Sono ancora pochissime le guide di settore (territoriali) specializzate sulla miscelazione e soprattutto non vi sono strumenti di valutazione efficaci e coerenti a livello internazionale. Ad immagine e somiglianza della 50 Best Restaurants list, la classifica legata al mondo alla miscelazione premia a livello mondiale i migliori bar del mondo, ovvero quelli che (almeno sulla carta) dovrebbero offrire il miglior progetto di miscelazione, il miglior servizio, e soprattutto un elemento fondamentale, quando si parla di cocktail bar: l’atmosfera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il primo bar al mondo si festeggia a Hong Kong

Rolls-Royce Spectre: il primo super coupé elettrico di ultra-lusso al mondo

Trapianto di cuore “rianimato” salva un bambino di 3 mesi, primo caso pediatrico al mondo

Dopo le prime recensioni, le proiezioni per il primo weekend prevedono un incasso di 210 milioni in tutto il mondo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi

L’Italia è ufficialmente il primo Paese al mondo a riconoscere l’#obesità come una vera e propria malattia “progressiva e recidivante”. Giusto, ma cosa cambierà quindi? - facebook.com Vai su Facebook

Il primo bar per astemi al mondo apre a Londra - Andare al pub in Inghilterra è parte integrante della vita quotidiana. Lo riporta gamberorosso.it

Perché si festeggia il Primo Maggio: quando e come è nata la Giornata internazionale dei lavoratori - Ricorrenza civile fra le più celebrate, il Primo Maggio in Italia e in molti Paesi nel mondo si celebra la festa dei lavoratori, o festa del lavoro. Segnala quotidiano.net