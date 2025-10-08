Il prezzo dell’oro vola a 4mila dollari l’oncia
Quotazioni oltre ogni record: ecco perché tutti vogliono investire in lingotti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il prezzo delle auto vola. Oggi una citycar costa quanto una berlina media pochi anni fa
Se il prezzo dell'oro vola, si impenna anche il business dell'estrazione illegale. E vale più del traffico della droga
OpenAI scommette tutto su AMD e in cinque giorni il titolo vola di oltre 45%, spinto da un accordo miliardario che cambia le gerarchie nel Mondo dei chip. AMD è attualmente quotata sul Nasdaq con un prezzo intorno ai 218 dollari. La partnership prevede la fo - facebook.com Vai su Facebook
Il prezzo dell'oro vola, Spot scambiato a 3.933 dollari. Comex passa di mano a 3.956,90 dollari #ANSA - X Vai su X