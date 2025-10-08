Il prezzo dell’oro ai massimi storici | supera per la prima volta i 4mila dollari l’oncia

Il prezzo delloro schizza all’insù, superando per la prima volta nella storia la soglia dei 4mila dollari l’oncia. Il metallo giallo ha infatti raggiunto quota 4.001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche, dopo il 7 ottobre i futures per dicembre avevano già superato quella soglia al Comex, la Borsa delle materie prime di New York. Si tratta del rialzo più consistente dagli anni ’70, con un aumento di oltre il 25% da aprile. L’oro spot è aumentato nel complesso di oltre il 50% dall’inizio del 2025, rendendolo uno degli asset con le migliori performance a livello globale. È insolito che il metallo prezioso continui ad acquisire valore mentre le Borse continuano ad aggiornare i record storici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

