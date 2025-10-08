Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 08 Ottobre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1145 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 07 Ottobre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0973 €kWh (ore 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,1722 €kWh (ore 20). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (13:00 e 14:00), con valori intorno a 0,0616 €kWh, mentre le fasce serali (19:00-21:00) si sono confermate le più costose, superando i 0,157 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

