Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quifinanza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 08 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0.41512 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo del gas per le famiglie oggi

© Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

In questa notizia si parla di: prezzo - famiglie

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025

Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo

prezzo gas famiglie oggiOfferte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato: quale scelta fare per cercare di risparmiare in attesa dell'accensione dei riscaldamenti ... facile.it scrive

prezzo gas famiglie oggiGas, prezzo bolletta per vulnerabili in calo dello 0,8% a settembre - Cala marginalmente il costo della bolletta del gas per gli utenti vulnerabili a settembre, in linea con la leggera riduzione delle quotazioni all'ingrosso della materia prima. Scrive finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Prezzo Gas Famiglie Oggi