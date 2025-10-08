il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 08 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0.41512 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

