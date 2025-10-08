Il prete benedice la scuola i ragazzini stranieri si tappano le orecchie
È un caso il gesto di quattro ragazzini stranieri della classe terza che durante la cerimonia di inaugurazione dei lavori di riqualificazione del piazzale di via Gandhi e dell’edificio della scuola media "Dante Alighieri" a Cerea, in provincia di Verona, si sono tappati le orecchie nel momento della benedizione del parroco. Una scena che non è passata inosservata e che ha destato scalpore nella cittadina, al punto che la dirigente scolastica è pronta a prendere provvedimenti. " In occasione della cerimonia avevo ritenuto opportuno invitare i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, anche in considerazione del loro coinvolgimento nel progetto “Non perdiamoci di vista”, realizzato grazie ai fondi Pnrr, che prevede la realizzazione di un murale da collocare all’esterno della scuola ", ha spiegato Silvia De Mitri al Giornale di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
