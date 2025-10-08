Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio | Condannati a vincere | la mia mission e il mio impegno

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannati a vincere”: quasi uno slogan, una dichiarazione d’intenti che esprime un obiettivo ambizioso e un impegno forte e deciso. Un’ affermazione, quella di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni da poco più di tre mesi, emblematica di tutta la passione e la determinazione di chi ha dedicato una vita intera allo sport, prima da atleta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il presidente del coni luciano buonfiglio condannati a vincere la mia mission e il mio impegno

© Lidentita.it - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “Condannati a vincere: la mia mission e il mio impegno”

In questa notizia si parla di: presidente - coni

L’ultimo svarione di Abodi: sbaglia la nomina del nuovo presidente Coni. I pasticci e le gaffe del ministro dello Sport

Milano Cortina 2026: si allarga la governance sportiva, c’è Luciano Buonfiglio presidente del CONI

Fiamme Gialle Sabaudia, il luogotenente Scalco si congeda: i festeggiamenti con il Sindaco e il presidente del Coni

presidente coni luciano buonfiglioQuattro portabandiera per Milano Cortina - Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha dichiarato che ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 l'Italia avrà quattro portabandiera ... Si legge su ilnuovoterraglio.it

presidente coni luciano buonfiglioMilano-Cortina 2026, Buonfiglio si espone sui portabandiera: l'anticipazione - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 tocca diversi temi tra cui gli atleti e le atlete che potrebbero diventare portabandiera ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Coni Luciano Buonfiglio