“Condannati a vincere”: quasi uno slogan, una dichiarazione d’intenti che esprime un obiettivo ambizioso e un impegno forte e deciso. Un’ affermazione, quella di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni da poco più di tre mesi, emblematica di tutta la passione e la determinazione di chi ha dedicato una vita intera allo sport, prima da atleta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “Condannati a vincere: la mia mission e il mio impegno”