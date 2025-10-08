Il Premio Nobel per la fisica agli esperimenti che hanno aperto le porte ai circuiti e computer quantistici
Il prestigioso riconoscimento all'esperimento che ha dimostrato l'esistenza di fenomeni quantistici su scala macroscopica. Il trio di ricercatori premiati gettò le base per lo sviluppo dei computer quantistici basati su superconduttori. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: premio - nobel
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente https://linkiesta.it/2025/10/nobel-chimica-2025-cambiamento-climatico-inquinamento/… via @Linkiesta - X Vai su X
L'Accademia reale svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio #Nobel per la Chimica 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, per lo sviluppo di strutture metallo-organiche. Ecco l'annuncio #NobelPrize #Nobel2025 - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Fisica 2025 agli scienziati che rivoluzionano la tecnologia quantistica - Martinis per i loro esperimenti che hanno rivelato la fisica quantistica in azione, gettando le basi per lo ... Lo riporta hdblog.it
Quantistica, a chi assegnato il Nobel per la Fisica 2025 - Il Nobel per la Fisica ai padri fondatori dei computer quantistici Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Segnala key4biz.it