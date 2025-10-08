Il Premio Nobel per la fisica agli esperimenti che hanno aperto le porte ai circuiti e computer quantistici

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prestigioso riconoscimento all'esperimento che ha dimostrato l'esistenza di fenomeni quantistici su scala macroscopica. Il trio di ricercatori premiati gettò le base per lo sviluppo dei computer quantistici basati su superconduttori. 🔗 Leggi su Dday.it

Nobel per la Fisica 2025 agli scienziati che rivoluzionano la tecnologia quantistica - Martinis per i loro esperimenti che hanno rivelato la fisica quantistica in azione, gettando le basi per lo ...

Il Nobel per la Fisica ai padri fondatori dei computer quantistici Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H.

